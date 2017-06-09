В Октябрьском районе Саранска автоледи на "Опеле" улетела в кювет

В Октябрьском районе Саранска автоледи за рулем иномарки "Опель" не удержалась на автодороге и улетела в кювет.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, молодая женщина проявила невнимательность, допустила съезд с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. C различными травмами пострадавшая госпитализирована. Врачи взяли у нее кровь на анализ, чтобы выяснить, не была ли потерпевшая пьяна.

По факту ДТП назначено расследование.

Как сообщалось ранее, виновником массовой аварии на проспекте 60 лет Октября в Саранске стал водитель фуры. По имеющейся информации, мужчина при перестроении проявил невнимательность и столкнулся с "Фордом Фьюжн". От удара иномарку отбросило на "Мицубиси Лансер" и "Дэу Матиз", который по инерции продолжил движение и врезался в "Ладу Приору".

Источник: gibdd.ru/r/13