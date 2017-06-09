Верховный суд РФ оставил в силе суровый приговор члену ОПГ из Саранска

Житель Мордовии Александр Юдин не смог смягчить свой приговор за убийство. Верховный суд России оставил без изменения вердикт, вынесенный Юдину за коллективный расстрел - 12,5 лет в колонии строгого режима.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, в свое время Юдин входил в состав одной из саранских преступных группировок. Весной 2002 года он вместе с соратниками в подъезде дома № 13 по улице Коммунистической открыли огонь из пистолетов по двум членам другой ОПГ. В результате Юдин и его "коллеги по оружию" убили одного из врагов.

Приговор Юдину вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, в Саранске вынесли приговор охраннику ночного клуба "Радо". 20-летнего парня приговорили к 8 годам в колонии строгого режима за смертельное избиение клиента развлекательного заведения.

Источник: prokrm.ru