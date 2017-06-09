В Луховке дотла выгорел "Фольксваген"

Иномарка "Фольксваген Пассат" полностью сгорела в поселке Луховка.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, инцидент произошел накануне утром, 8 июня. Иномарка 1991 года выпуска была припаркована у дома местного пенсионера. В результате машина была полностью уничтожена огнем.

Причину возгорания в МЧС не уточнили.

Как сообщалось ранее, с начала 2017 года в Мордовии произошло 297 пожаров. Это на 13 происшествий больше, чем за аналогичный период 2016 года. Вместе с тем возросло и число погибших на пожарах. Уже 23 человека погибли в огне, что на 2 больше, чем в прошлом году.

Наиболее подверженным пожарам остается жилой сектор.

Источник: 13.mchs.gov.ru