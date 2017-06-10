В магазинах Мордовии изъяли лосьонов и одеколонов на 27 тысяч рублей

В Мордовии изъята очередная партия спиртсодержащей непищевой продукции. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили, что было проверено 68 магазинов. В общей сложности с продажи было снято более 7 литров одеколонов и лосьонов на 27 тысяч рублей. В них превышено содержание этилового спирта от разрешенных 28%.

Как уточнили в ведомстве, рейды будут продолжаться.

Как сообщалось ранее, в начале мая в Саранске была проведена спецоперация, в результате которой правоохранители изъяли более 200 литров поддельного алкоголя. Склад с контрафактом был оборудован в одном из гаражей на улице Лодыгина. Вся алкогольная продукция поставлялась под брендами известных российских производителей.

Источник: Роспотребнадзор по РМ