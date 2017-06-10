С начала года в Мордовии алкоголем насмерть отравились 62 человека

В Мордовии с начала 2017 года зафиксировано 76 случаев отравления людей спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

Как отметили в ведомстве, 62 человека, в том числе 7 женщин, спасти не удалось. 57 из них не достигли 60-летнего возраста.

Основное количество погибших, 48 человек, употребляли этиловый спирт. 11 человек насмерть отравились метиловым спиртом, 3 — суррогатами.

Как сообщалось ранее, в Мордовии изъята очередная партия спиртсодержащей непищевой продукции. Было проверено 68 магазинов. В общей сложности с продажи было снято более 7 литров одеколонов и лосьонов на 27 тысяч рублей. В них превышено содержание этилового спирта от разрешенных 28%.

Источник: Роспотребнадзор по РМ