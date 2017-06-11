Многометровый постамент SARANSK 2018 установлен на площади Тысячелетия

На площади Тысячелетия в Саранске смонтировали многометровую надпись к чемпионату мира по футболу 2018 года. Она представляет собой выполненное объемными буквами название города латиницей, стилизованный символ города — лису и логотип города-организатора мундиаля.

Новый арт-объект установлен на постамент и превышает человеческий рост.

Как сообщалось ранее, журналисты французского информационного агентства "Франс-пресс" Тибо Маршан и Наира Давлашян делают серию сюжетов из населенных пунктов, в которых пройдут матчи мундиаля. В первую очередь корреспондентов интересовала подготовка Саранска к приему гостей. Помимо этого их интересовало, как будет использоваться наследие чемпионата и отношение к данному мероприятию жителей республики.

Источник: izvmor.ru