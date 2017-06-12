В Саранске появится строительный гипермаркет "Леруа Мерлен"

Строительный гипермаркет Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") в будущем появится в Саранске. На официальном сайте администрации города сказано, что торговый центр построят в микрорайоне Химмаш, на поле около "Резинотехники". К его строительству приступят совсем скоро.

"Подобные крупные центры нам необходимы, чтобы наши люди не ездили за товарами в Пензу или в другие города" - отметит мэр Саранска Петр Тултаев.

Он также рассказал, что на сегодняшний день есть инвестиционные проекты открытия в столице Мордовии крупного мебельного торгового центра. Переговоры на данную тему ведутся.

Как сообщалось ранее, на площади Тысячелетия в Саранске смонтировали многометровую надпись к чемпионату мира по футболу 2018 года. Она представляет собой выполненное объемными буквами название города латиницей, стилизованный символ города — лису и логотип города-организатора мундиаля.

Источник: adm-saransk.ru