В Саранске мотоцикл столкнулся с внедорожником

На улице Коммунистическая в Саранске произошло ДТП с участием мотоциклиста и внедорожника. О происшествии сообщили очевидцы, они же выложили в соцсети фотографии с места ЧП.

По предварительным данным, в результате аварии обошлось без пострадавших. Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, кто виноват в ДТП. Также остается неизвестным, какой ущерб был нанесен транспортным средствам.

Как сообщалось ранее, на территории автодрома в Берсеневке 55-летний мужчина катался по автодрому на мотоцикле «ИЖ Планета – 4». В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

С ушибом головного мозга и переломом основания черепа он был госпитализирован.