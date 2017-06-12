Более 2500 жителей Мордовии получили соцвыплату на возмещение процентов по ипотеке

По итогам 2016 года более 2,5 тысяч жителей Мордовии получили соцвыплату на возмещение части процентной ставки по ипотеке. Средний размер выплаты - около 7 тысяч рублей. Общая сумма выплат на сегодня составляет более 100 млн рублей, сообщили в Министерстве социальной защиты населения РМ.

Напомним, жители республики второй год кряду принимают активное участие в льготном ипотечном кредитовании с использованием меры государственной поддержки в форме социальных выплат на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам, полученным на приобретение или строительство жилья.

Отметим, что программа "Ипотека под 5%" продлена в Мордовии до 31 декабря нынешнего года.

Как сообщалось ранее, в 2016 году около 10 тысяч семей Мордовии воспользовались субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Источник: e-mordovia.ru