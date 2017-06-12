Нового главу Мордовии выберут 10 сентября

Выборы главы Республики Мордовии пройдут 10 сентября 2017 года. Такое решение было принято на сессии Госсобрания республики, которая состоялась 9 июня.

Как известно, в апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Мордовия". Тем же указом Владимир Волков был назначен временно исполняющим обязанности главы республики.

Как сообщалось ранее, министр финансов Мордовии Алексей Симонов в рамках сессии Государственного Собрания республики, которая состоялась 9 июня, представил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2016 год.

Из отчета следует, что за этот период удалось выполнить основные задачи, стоявшие перед финансовой системой региона-13.

Источник: izvmor.ru