Житель Мордовии, зарезавший оппонента из ревности, сядет на 9 лет

В Мордовии вынесли приговор жителю поселка Умет, который был признан виновным в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, 40-летний мужчина ночью 19 декабря 2016 года, будучи в нетрезвом состоянии, приревновал 28-летнего оппонента к своей сожительнице и исколол его ножом. От полученных ран несчастный скончался на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии Александр Юдин не смог смягчить свой приговор за убийство. Верховный суд России оставил без изменения вердикт, вынесенный Юдину за коллективный расстрел - 12,5 лет в колонии строгого режима. Напомним, что в свое время Юдин входил в состав одной из саранских преступных группировок.

Источник: mordovia.sledcom.ru