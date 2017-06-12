Артем Сурков из Мордовии - лидер рейтинга Объединенного мира борьбы

В обновленном рейтинге греко-римской борьбе, который опубликовал Объединенный мир борьбы (UWW), спортсмен из Мордовии Артем Сурков занимает первое место в весовой категории до 66 кг. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РМ.

В рейтинг вошли еще четверо мордовских борцов. Жамболат Локьяев (до 59 кг) и Алексей Киянкин (до 66 кг) заняли 12-е места в своих весовых категориях. Евгений Салеев (до 85 кг) стал 13-м, а Руслан Юсупов – 17-м.

Как сообщалось ранее, сборная России заняла второе место на завершившемся в Сербии чемпионате Европы по греко-римской борьбе. Единственное золото сборной принес Артем Сурков. В финале в весовой категории до 66 кг он крайне легко победил сербского спортсмена Давора Штефанека, являющегося олимпийским чемпионом, со счетом 12:1.

Источник: Минспорта РМ