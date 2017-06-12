В Саранске нашли очередную фальшивку номиналом 1000 рублей

Полиция Саранска выявила и изъяла из оборота очередную фальшивую купюру. По информации пресс-службы МВД по РМ, поддельная банкнота номиналом 1000 рублей поступила в банк из магазина. Кассир организации обнаружила подозрительную купюру при пересчете выручки. По внешним признакам она находилась в обороте длительное время.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщалось ранее, сотрудница одного из банков Саранска обратилась в полицию с заявлением о том, что к ней попала подозрительная купюра номиналом 1000 рублей. Владелец поддельной банкноты, пожилой мужчина, пришел в банк для обмена ее на новую. Оперативникам он сообщил, что скомканную купюру нашел при выходе с рынка около автобусной остановки "Атемар".

Источник: 13.мвд.рф