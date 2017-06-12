Полиция ищет в Саранске пропавшего пенсионера

В Мордовии идут поиски Владимира Максимовича Балашова, жителя Саранска. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 3 июня этого года мужчина ушел из дома и до сей поры не вернулся.

На вид пропавшему мужчине 70 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные с сединой и зачесанные назад, родинка над правой бровью, на левом предплечье татуировка в виде розы. Был одет в светлую куртку, светлые брюки, на ногах светлые кроссовки.

Полиция просит откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего.

Как сообщалось ранее, в Саранске ищут двух парней, которые совершили кражу в одном из магазинов торгового центра "Сити-Парк". Молодые люди украли несколько дорогостоящих компьютерных мышей.

Источник: 13.мвд.рф