В Саранске Hyundai Solaris опрокинулся в кювет, есть пострадавший

На улице 1-я Промышленная в Саранске вечером 10 июня произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, водитель иномарки Hyundai Solaris не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В результате травмы получил один человек. В МЧС не уточнили, были ли это сам водитель или его пассажир.
По данному факту ведется проверка.
Как сообщалось ранее, в Октябрьском районе Саранска автоледи за рулем иномарки "Опель" не удержалась на автодороге и улетела в кювет. Молодая женщина проявила невнимательность, допустила съезд с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.
C различными травмами пострадавшая госпитализирована. Врачи взяли у нее кровь на анализ, чтобы выяснить, не была ли потерпевшая пьяна.
Источник: 13.mchs.gov.ru