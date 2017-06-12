В Саранске Hyundai Solaris опрокинулся в кювет, есть пострадавший

На улице 1-я Промышленная в Саранске вечером 10 июня произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, водитель иномарки Hyundai Solaris не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате травмы получил один человек. В МЧС не уточнили, были ли это сам водитель или его пассажир.

По данному факту ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в Октябрьском районе Саранска автоледи за рулем иномарки "Опель" не удержалась на автодороге и улетела в кювет. Молодая женщина проявила невнимательность, допустила съезд с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.

C различными травмами пострадавшая госпитализирована. Врачи взяли у нее кровь на анализ, чтобы выяснить, не была ли потерпевшая пьяна.

Источник: 13.mchs.gov.ru