ЧП в Лямбирском районе: мощный пожар охватил территорию в 400 кв.м

В ночь с 10 на 11 июня в поселке Чекаевский Лямбирского района Мордовии произошел крупный пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, в населенном пункте горел жилой дом. В результате огонь уничтожил постройки на площади 400 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и подсчитывают убытки.

Как сообщалось несколько дней назад, с начала 2017 года в Мордовии произошло 297 пожаров. Это на 13 происшествий больше, чем за аналогичный период 2016 года. Вместе с тем возросло и число погибших на пожарах. Уже 23 человека погибли в огне, что на 2 больше, чем в прошлом году.

Источник: 13.mchs.gov.ru