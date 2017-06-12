Световые арт-объекты установят в одном из парков Саранска

В одном из парков Саранска будут установлены большие световые фигуры. Как следует из информации на сайте госзакупок, это будут объемные арт-объекты "Лебедь", "Рыбка", "Олень" и "Олениха".

Высота конструкций составит около 2 метров.

Как сообщалось ранее, строительный гипермаркет Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") в будущем появится в Саранске. На официальном сайте администрации города сказано, что торговый центр построят в микрорайоне Химмаш, на поле около "Резинотехники". К его строительству приступят совсем скоро.

"Подобные крупные центры нам необходимы, чтобы наши люди не ездили за товарами в Пензу или в другие города" - отметит мэр Саранска Петр Тултаев.