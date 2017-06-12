Дорогу Светотехстрой - Юго-Запад в Саранске строят без выходных

В Саранске строительство дороги, связывающей Юго-Запад и Светотехстрой, ведется безе перерывов и выходных. По шоссе ездят машины, а вдоль трассы строители с одной стороны прокладывают тротуар, с другой - обустраивают водосток.

Как сообщалось ранее, строительный гипермаркет Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") в будущем появится в Саранске. На официальном сайте администрации города сказано, что торговый центр построят в микрорайоне Химмаш, на поле около "Резинотехники". К его строительству приступят совсем скоро.

"Подобные крупные центры нам необходимы, чтобы наши люди не ездили за товарами в Пензу или в другие города" - отметил мэр Саранска Петр Тултаев.

Он также рассказал, что на сегодняшний день есть инвестиционные проекты открытия в столице Мордовии крупного мебельного торгового центра.

Источник: izvmor.ru