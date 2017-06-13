В Саранске торжественно открыли многометровый постамент SARANSK 2018

На площади Тысячелетия в Саранске в День России состоялось торжественное открытие многометровой надписи, смонтированной к ЧМ-2018. Она представляет собой выполненное объемными буквами название города латиницей, стилизованный символ города — лису, а также логотип города-организатора мундиаля.

"Мы стараемся преобразить Мордовию к чемпионату мира. И постараемся, чтобы у гостей остались положительные эмоции от пребывания здесь", - сказал мэр города Петр Тултаев на церемонии открытия.

Открытие надписи обошлось без традиционного перерезания красной ленты. Под сингл города-организатора в исполнении ансамбля "Торама" волонтеры и градоначальник сделали общий снимок на надписи. После этого сфотографироваться с новой достопримечательностью получили возможность все жители города.

Источник: izvmor.ru