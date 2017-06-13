"Верка Сердючка" развлекала гостей саранского парка им. Пушкина в День России

В парке им. Пушкина в Саранске 12 июня была представлена масштабная концертная программа, посвященная Дню России. Концерты и конкурсы для взрослых и детей прошли в разных уголках​ парка.

Ведущей развлекательной программы на фонтанной площади стала "Верка Сердючка". Под шоумена из Украины Андрея Данилко, занявшего второе место на Евровидение-2007 в образе "Верки", был мастерски загримирован местный актер.

Как сообщалось ранее, на площади Тысячелетия в Саранске в День России состоялось торжественное открытие многометровой надписи, смонтированной к ЧМ-2018. Она представляет собой выполненное объемными буквами название города латиницей, стилизованный символ города — лису, а также логотип города-организатора мундиаля.

Источник: izvmor.ru