В Мордовии 17-летний юноша на "Яве" опрокинулся в кювет

На трассе Потьма-Барашево в Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, 17-летний юноша без прав на незарегистрированном мотоцикле "Ява" не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате он получил различные травмы и был доставлен в больницу.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в деревне Ташто Кшуманця Большеигнатовского района Мордовии произошло ДТП с участием мопеда.

Транспортное средство опрокинулось в данном населенном пункте 10 июня. В результате травмы получил один человек.

Источник: 13.мвд.рф