В Большеигнатовском районе перевернулся мопед

В деревне Ташто Кшуманця Большеигнатовского района Мордовии произошло ДТП с участием мопеда.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, транспортное средство опрокинулось в данном населенном пункте 10 июня. В результате травмы получил один человек.

По данному факту проводится проверка.

Ранее стало известно, что на улице 1-я Промышленная в Саранске вечером 10 июня произошло ДТП. Водитель иномарки Hyundai Solaris не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате травмы получил один человек.

Кроме того, в Октябрьском районе Саранска автоледи за рулем иномарки "Опель" не удержалась на автодороге и улетела в кювет. Молодая женщина проявила невнимательность, допустила съезд с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.

Источник: 13.mchs.gov.ru