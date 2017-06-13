В Мордовии Ford протаранил KIA: пострадал ребенок

В Ардатовском районе Мордовии в результате ДТП пострадал ребенок. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился по вине пожилого водителя Ford Ranger. При обгоне он вылетел на встречную полосу и врезался в KIA Picanto TA, которая поворачивала налево.

В результате аварии незначительные травмы получил ребенок 2012 г.р., находившийся в салоне KIA. Его осмотрели доктора, после чего назначили лечение по месту жительства.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Октябрьском районе Саранска автоледи за рулем иномарки "Опель" не удержалась на автодороге и улетела в кювет. Молодая женщина проявила невнимательность, допустила съезд с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. C различными травмами пострадавшая была госпитализирована.

Источник: gibdd.ru/r/13