Грандиозные гуляния в Саранске 12 июня завершились красочным салютом

Празднование Дня России и Дня города в Саранске завершилось грандиозным салютом. Вплоть до последних минут гуляний с гражданами был врио главы Мордовии Владимир Волков.

Выступая вечером 12 июня на Советской площади столицы РМ, он отметил, что там присутствовало много молодежи. "Я желаю, чтобы будущее у вас было красивым и светлым!" - сказал Волков.

Кроме того, он призвал молодых людей помочь городу достойно провести чемпионат мира по футболу 2018 года. Заканчивая свою речь, он пожелал всем здоровья и чистого неба над головой. После этого над площадью начал греметь салют.

Как сообщалось ранее, 12 июня, когда Мордовия вместе со всей страной отмечала День России, транспортный парк Саранска пополнили 30 новых троллейбусов. Торжественная церемония передачи троллейбусов прошла на площадке возле храма равноапостольных Мефодия и Кирилла на улице Ульянова.

Источник: izvmor.ru