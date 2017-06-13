СМИ: название стадиона в Саранске продадут после ЧМ-2018

Стадион "Мордовия Арена" в Саранске может стать одной из арен чемпионата мира 2018 года, названия которых продадут коммерческим фирмам по окончании турнира. Речь, помимо Саранска, идет о стадионах в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Нижнем Новгороде.

В России уже есть пример московской "Открытие Арены", напоминают "Известия". Как отмечают эксперты, сотрудничество с одной из коммерческих структур позволит собственникам получить дополнительные средства в использовании стадиона.

Как сообщалось в начале июня, 1 августа на "Мордовия Арене" планируют начать засевать траву. Пока что ведутся работы по благоустройству территории вокруг спортивного объекта.

В настоящее время тело стадиона готово на 100%. Полностью завершены все свайные работы, закончен монтаж металлических подкосов.

Источник: izvestia.ru