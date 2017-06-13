На празднование Дня России в Мордовии вышли более 100 тысяч человек

В праздничных мероприятиях, посвященных Дню России и Дню Саранска, которые состоялись 12 июня, приняли участие около 102 тысяч жителей Мордовии. Такие данные сообщили в республиканском МВД.

По традиции, главной праздничной площадкой региона стала Советская площадь Саранска. В течение всего дня там не прекращались различные акции, выступления самодеятельных и профессиональных артистов. Завершился праздник концертной программой, которая собрала, по оценкам ведомства, более 22 тысяч человек, и грандиозным салютом.

Как сообщалось ранее, 12 июня, когда Мордовия вместе со всей страной отмечала День России, транспортный парк Саранска пополнили 30 новых троллейбусов. Торжественная церемония передачи троллейбусов прошла на площадке возле храма равноапостольных Мефодия и Кирилла на улице Ульянова.

Источник: 13.мвд.рф