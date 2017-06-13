В Мордовии пьяный водитель "одиннадцатой" протаранил Opel, который сбил женщину

Вечером 12 июня в мордовском селе Коммунар произошло не совсем обычное ДТП, виновником которого стал нетрезвый водитель.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, автомобилист за рулем вазовской "одиннадцатой" протаранил припаркованный у дороги Opel Zafira. Иномарка от удара отлетела в 34-летнюю женщину, которая проходила около места аварии.

В результате происшествия женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Там ей оказали помощь и назначили лечение по месту жительства.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в селе Мордовское Давыдово Кочкуровского района в минувшую пятницу сбили пешехода. Как стало известно, автомобилист, управляя неустановленной автомашиной, сбил пешехода 1995 года рождения, который двигался по краю проезжей части дороги. Водитель-виновник предпочел скрыться с места происшествия.

Источник: gibdd.ru/r/13