Нетрезвый и безработный водитель "Волги" устроил ДТП с тремя пострадавшими в Саранске

На улице Республиканская в Саранске накануне вечером, 12 июня, произошло "пьяное" ДТП.

Как сообщили в ГИБДД по РМ, нетрезвый безработный на "Волге" вылетел на встречную полосу и протаранил вазовскую "десятку". В результате водитель ВАЗа, а также его пассажиры – молодой человек 1995 г.р. и девушка 1996 г.р. - были срочно госпитализированы.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, вечером 12 июня в мордовском селе Коммунар произошло не совсем обычное ДТП, виновником которого стал нетрезвый водитель. Автомобилист за рулем вазовской "одиннадцатой" протаранил припаркованный у дороги Opel Zafira. Иномарка от удара отлетела в 34-летнюю женщину, которая проходила около места аварии.

Источник: gibdd.ru/r/13