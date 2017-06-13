День России в Мордовии отметили без происшествий

День России прошел в Мордовии без серьезных происшествий. Об этом отчитались в пресс-службе МВД по республике.

На территории региона 12 июня прошло более 60 праздничных мероприятий с массовым пребыванием граждан. Полицейские несли службу в режиме повышенной оперативной готовности. Охрану порядка обеспечивали 560 сотрудников МВД, 91 боец Росгвардии, 17 представителей казачества, 23 члена общественных формирований правоохранительной направленности и 38 сотрудников частных охранных предприятий.

Существенных нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено, заявили в МВД.

Как сообщалось ранее, в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России и Дню Саранска, приняли участие около 102 тысяч жителей Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф