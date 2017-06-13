В Мордовии сохраняется высокая вероятность возникновения лесных пожаров

Мордовии вновь угрожают лесные пожары. По данным Авиалесоохраны, в республике по 14 июня включительно прогнозируется высокий уровень пожароопасности в лесах и лесных насаждениях.

Кроме Мордовии, в список "опасных" регионов попали ближайшие соседи: Пензенская, Нижегородская Саратовская, Оренбургская, Кировская области и Республика Марий-Эл.

Напомним, что на данный момент в Мордовии введен особый противопожарный режим, действие которого продлится до 31 августа 2017 года.

Как сообщалось ранее, в Темниковском районе Мордовии будут судить бывшего мастера леса Харинского лесничества Юрия Грушина, которого обвиняют в незаконной рубке леса. Мужчине грозит реальное тюремное заключение.

Источник: info-rm.com