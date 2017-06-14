В саранском парке им. Пушкина появились контейнеры для ПЭТ-бутылок

Власти Саранска в погоне за чистотой города установили на улицах новые контейнеры для сбора пластикового мусора. В день Саранска, который праздновался 12 июня, жители и гости города, посетившие Пушкинский парк, заметили, что желтые емкости с указанием "Для ПЭТ-бутылок" теперь встречаются чуть ли не на каждом шагу.

Горожане и гости праздника проявили сознательность, стараясь выбрасывать пластиковые отходы в такие контейнеры. В будущем пластиковая тара отправится на переработку и вновь станет полезной обществу.

Как сообщалось ранее, парк "Патриот" появится на набережной реки Инсар в Саранске. На его территории разместят образцы военной техники. Как заявил мэр города Петр Тултаев, в парке можно будет проводить реконструкции боевых действий и исторических событий.

"Это будет парк развлечений, выполняющий в то же время воспитательную функцию", - подчеркнул Тултаев.

Источник: izvmor.ru