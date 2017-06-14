В Саранске на АЗС расплатились очередной фальшивкой

В Саранске обнаружена очередная поддельная купюра номиналом 1000 рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, заявление о фальшивке поступило в полицию от кассира одного из банков города. Подделка была обнаружена при пересчете денег, поступивших из круглосуточной автозаправочной станции, утверждал источник.

В купюре выявлены следующие несоответствия с настоящей: металлизированная нить выполнена путем нанесения краски, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения. По внешним признакам купюра находилась в обороте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, сотрудница одного из банков Саранска обратилась в полицию с заявлением о том, что к ней попала подозрительная купюра номиналом 1000 рублей. Владелец поддельной банкноты, пожилой мужчина, пришел в банк для обмена ее на новую. Оперативникам он сообщил, что скомканную купюру нашел при выходе с рынка около автобусной остановки "Атемар".

Источник: 13.мвд.рф