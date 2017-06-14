В центре Саранска почти на неделю отключат горячую воду

С 19 по 24 июня в центре Саранска будет отключена подача горячей воды. Как сообщили в городском расчетном центре, гидравлические испытания и ремонт теплотрасс пройдет по следующим адресам:
- ул. Ворошилова, д. 3,5а;
- ул. Московская, д. 40,42;
- ул. Республиканская, д. 3,22а,33а,39;
- ул. Серова, д. 3,5;
- ул. Ульянова, д. 93;
- ул. Попова, д. 66,68,70,72,74а,74б;
- ул. Р.Люксембург, д. 20,22,22а,24,26;
- ул. Энгельса, д. 13,13а.
Как сообщалось ранее, власти Саранска в погоне за чистотой города установили на улицах новые контейнеры для сбора пластикового мусора. В день Саранска, который праздновался 12 июня, жители и гости города, посетившие Пушкинский парк, заметили, что желтые емкости с указанием "Для ПЭТ-бутылок" теперь встречаются чуть ли не на каждом шагу.