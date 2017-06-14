В селе Большие Березники в результате сброса отходов в реку погибла рыба

Активист Общероссийского народного фронта Иван Житин из села Большие Березники зафиксировал сброс отходов с животноводческой фермы в реку Кша. Она протекает как раз по родному селу активисту.

Фотографии были сделаны 12 июня в 8 часов вечера. По словам активиста, сброс отходов был произведен уже не в первый раз. Кстати, речка Кша впадает в Суру.

В результате загрязнения досталось всему живому в речке, в основном мгновенно погибло много рыбы. Такое здесь происходит регулярно. В прошлом году навоз с фермы попал в речку Пичелейка, которая вытекает из пруда "Зарёвский" и впадает в Кшу.

Как сообщалось ранее, власти Саранска в погоне за чистотой города установили на улицах новые контейнеры для сбора пластикового мусора. В день Саранска, который праздновался 12 июня, жители и гости города, посетившие Пушкинский парк, заметили, что желтые емкости с указанием "Для ПЭТ-бутылок" теперь встречаются чуть ли не на каждом шагу.

Источник: izvmor.ru