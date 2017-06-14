На Лямбирском шоссе "Волга" врезалась в трактор

На Лямбирском шоссе в Саранске произошло столкновение "Волги" и трактора коммунальных служб. Инцидент случился во второй половине дня 13 июня.

По словам очевидцев, оба транспортных средства получили сильные повреждения, не исключено, что есть пострадавшие.

Другие подробности аварии пока неизвестны.

Как сообщалось ранее, на улице Республиканская в Саранске вечером 12 июня произошло "пьяное" ДТП. Там нетрезвый безработный на "Волге" вылетел на встречную полосу и протаранил вазовскую "десятку". В результате водитель ВАЗа, а также его пассажиры – молодой человек 1995 г.р. и девушка 1996 г.р. - были срочно госпитализированы.