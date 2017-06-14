В результате пожара в частном доме в Мордовии сгорели 2 человека

Трагедией обернулся пожар в жилом доме в поселке Ромоданово. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, в результате возгорания погибли 2 человека.

Инцидент случился вечером 13 июня. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. При разборе завала спасатели нашли тело мужчины 1987 г.р., а вот личность второго погибшего еще не установлена.

Подробности трагедии устанавливаются.

Как сообщалось ранее, 11 июня в одной из квартир дома №119 на проспекте 60 лет Октября в Саранске задымился и заискрился сетевой фильтр. В квартире в то время находилась 17-летняя дочь хозяйки, которая первой заметила пожар. Ей нужно было лишь отключить фильтр от питания путем выдергивания "вилки" из розетки. Однако девушка впала в ступор и просто наблюдала, как распространяется пламя.

Источник: 13.mchs.gov.ru