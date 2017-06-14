Жители Краснослободского района получат возможность приложиться к мощам великих святых

С 14 июня в приходах Краснослободского района будут находиться мощи святых бессребреников Космы и Дамиана, а также великомученика и целителя Пантелеймона. Соответствующее благословение дал епископ Климент.

Первыми святыни встретят в приходе Казанской иконы Божией Матери села Сивинь. После этого святыни отправятся в Колопино и в другие приходы Краснослободского района.

Как сообщалось ранее, жители районов Мордовии получат уникальную возможность поклониться иконе преподобного Симеона Мироточивого, царя Сербского. Данную святыню подарил владыке Зиновию один из афонских монастырей. По давней традиции, с молитвой о помощи к преподобному Симеону обращаются бесплодные супруги. Святыня отправилась в путешествие по районам региона-13.

Источник: izvmor.ru