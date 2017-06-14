В Темниковском районе школьникам давали "ненадежное" мясо

Сотрудники Россельхознадзора Мордовии выявили нарушения в одной из школ Темниковского района. Оказалось, что детей там кормили непроверенным куриным мясом.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, на тушки кур не было сопроводительных документов. Соответственно, невозможно установить происхождение, ветеринарно-санитарное состояние животноводческой продукции, а также эпизоотическое состояние места ее производства.

С директором учреждения проведена разъяснительная беседа. Выдано предписание об устранении нарушений, выписан штраф в размере 500 рублей.

Как сообщалось ранее, в Мордовии прокуратура Рузаевского района проверила организацию детского питания. В пробах готовых блюд, воды и смывов на пищеблоке школы № 17 обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Рацион питания детей не отвечал утвержденному меню. Вес порций был занижен, в ассортименте допускалось повторение одних и тех же блюд.

Источник: Россельхознадзор по РМ