Алтарь главного храма Краснослободска оформили в уникальном для Мордовии стиле

В главном храме Краснослободской и Темниковской епархии Мордовии - кафедральном соборе Воскресения Христова - завершаются работы по обновлению интерьера алтарной части храма.

Жертвенник, горнее место (почетный, символический трон в алтаре) и находящиеся рядом скамьи для духовенства теперь оформлены в греко-римском, древневизантийском стиле. Они выполнены из белого камня и украшены "старинной" резьбой.

Решение о новом оформлении алтарной части принял епископ Краснослободский и Темниковский Климент.

Стоит отметить, что в подобном стиле до сих пор не был оформлен ни один собор Мордовии.

Как сообщалось ранее, с 14 июня в приходах Краснослободского района будут находиться мощи святых бессребреников Космы и Дамиана, а также великомученика и целителя Пантелеймона. Соответствующее благословение дал епископ Климент.

Источник: izvmor.ru