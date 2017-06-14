Глава УФСБ по Смоленской области из Мордовии стал генерал-майором

Уроженцу Мордовии Игорю Тиньгаеву присвоено звание генерал-майора ФСБ. Отметим, что 46-летний Тиньгаев в настоящее время возглавляет Управление ФСБ по Смоленской области.

Ранее Тиньгаев проходил службу в Северной Осетии и в Мордовии, где занимал должность заместителя начальника УФСБ.

Как сообщалось ранее, в Старошайговском районе Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушение законодательства о противодействии коррупции. Оказалось, что один из депутатов сельского поселения не представил сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, чем нарушил требования федерального закона.

Источник: izvmor.ru