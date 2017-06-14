В Саранске пешеход нарушил правила и попал под колеса двух иномарок

На Юго-Западном шоссе Саранска пешеход-нарушитель стал жертвой наезда сразу двух автомобилей.

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, водитель "Опеля" сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. От удара мужчину отбросило под проезжавшую "Шкоду". С различными травмами мужчину доставили в больницу.

Как выяснилось, водитель "Опеля" ранее был лишен водительских прав.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии может сесть в тюрьму на срок до трех лет за ложный донос. 31-летний выдумщик обратился в полицию Кочкуровского района и пожаловался, что неизвестные избили его, после чего угнали принадлежащую ему вазовскую "шестерку".

Источник: gibdd.ru/r/13