В Саранске пешеход нарушил правила и попал под колеса двух иномарок

На Юго-Западном шоссе Саранска пешеход-нарушитель стал жертвой наезда сразу двух автомобилей.
Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, водитель "Опеля" сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. От удара мужчину отбросило под проезжавшую "Шкоду". С различными травмами мужчину доставили в больницу.
Как выяснилось, водитель "Опеля" ранее был лишен водительских прав.
Как сообщалось ранее, житель Мордовии может сесть в тюрьму на срок до трех лет за ложный донос. 31-летний выдумщик обратился в полицию Кочкуровского района и пожаловался, что неизвестные избили его, после чего угнали принадлежащую ему вазовскую "шестерку".
Источник: gibdd.ru/r/13