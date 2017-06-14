"Рено" врезался в стоящую "Оку" в Саранске: среди пострадавших - 12-летняя девочка

На проспекте Ленина в Саранске накануне, 13 июня, произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. Одной из потерпевших оказалась школьница.

В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что виновником стал водитель "Рено Сандеро", который врезался в стоящую "Оку". В результате аварии водитель малолитражки и его 12-летняя пассажирка получили ссадины и ушибы. Прибывшие на место врачи "скорой" оказали им первую помощь и назначили лечение.

Как сообщалось ранее, на Юго-Западном шоссе Саранска пешеход-нарушитель стал жертвой наезда сразу двух автомобилей. Водитель "Опеля" сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. От удара мужчину отбросило под проезжавшую "Шкоду". С различными травмами мужчину доставили в больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13