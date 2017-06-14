В Зубово-Полянском районе водитель "шестерки" бросил пассажира после ДТП и сбежал

В поселке Явас Зубово-Полянского района в ночь с 13 на 14 июня произошло ДТП. В результате инцидента водитель ВАЗа бросил пострадавшего пассажира в опрокинувшийся машине.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, неустановленный водитель на отечественной "шестерке" не справился с управлением, наехал на дорожный знак, после чего автомобиль врезался в столб и опрокинулся на проезжую часть. В результате ДТП травмы получил 28-летний пассажир ВАЗа, но водитель не стал помогать ему, а скрылся с места происшествия.

Пострадавший госпитализирован. Водитель ВАЗа объявлен в розыск.

Как сообщалось ранее, на Юго-Западном шоссе Саранска пешеход-нарушитель стал жертвой наезда сразу двух автомобилей. Водитель "Опеля" сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. От удара мужчину отбросило под проезжавшую "Шкоду". С различными травмами мужчину доставили в больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13