Житель Саранска задержан за избиение и ограбление в кафе

Полиция Саранска задержала 39-летнего безработного мужчину, который совершил грабеж. Преступление произошло в кафе на улице Гожувской, пострадавшим оказался 29-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, во время вечера у задержанного и потерпевшего произошел конфликт. Мужчины вышли на улицу, где один избил оппонента, отобрал у него смартфон и две тысячи рублей. После этого злоумышленник скрылся в темных дворах.

На следующий день пострадавший подал заявление в полицию. Предполагаемый грабитель был задержан в кратчайшие сроки. Украденный смартфон и деньги были при нем.

Как сообщалось ранее, в Саранске вынесли приговор по скандальному делу 46-летней местной жительницы Светланы Мигановой. Напомним, женщина, пребывая в состоянии опьянения, порезала ножом свою внучку.

Источник: 13.мвд.рф