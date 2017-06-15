В Лямбирском районе пешеход погиб под колесами УАЗа

В Лямбирском районе Мордовии автомобиль УАЗ насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел на 26-м км автодороги Саранск-Большие Березники.

На данный момент неизвестно, кто виноват в трагедии. Не исключено, что жертва сама выскочила под колеса автомобиля. Все обстоятельства ДТП станут известны позднее.

Как сообщалось ранее, на улице Республиканская в Саранске вечером 12 июня произошло "пьяное" ДТП. Нетрезвый безработный на "Волге" вылетел на встречную полосу и протаранил вазовскую "десятку". В результате водитель ВАЗа, а также его пассажиры – молодой человек 1995 г.р. и девушка 1996 г.р. были срочно госпитализированы.