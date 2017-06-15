Жительница Москвы не смогла передать сыну в колонию Мордовии литр рома

Жительница Москвы попыталась пронести в мордовскую колонию №17 бутылку рома. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по РМ, дама приехала из столицы РФ на свидание к сыну, осужденному к 7 годам лишения свободы за кражу. С собой у нее была бутылка дорогого алкоголя объемом 1 л. На подарочной упаковке красовалась надпись "За легенду вечеринок".

На заботливую маму составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, в мордовскую колонию №5 вновь попытались доставить запрещенные предметы. Сотрудники учреждения при досмотре бандероли обнаружили два мобильных телефона и две сим-карты. Отправитель постарался, чтобы их не нашли, спрятав в подошве домашних тапочек.

Еще четыре телефона с сим-картами попытался пронести осужденный при выходе с длительного свидания.

Источник: 13.fsin.su