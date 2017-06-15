Приемная кампания в МГУ им. Огарева начнется 20 июня

Приемная кампания в саранском МГУ им. Огарева стартует 20 июня. Традиционно приемная комиссия будет располагаться на первом этаже Института национальной культуры (ул. Полежаева, 44/3, учебный корпус №28), сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, в новом учебном году университет ждет абитуриентов на новое направление подготовки бакалавриата "Медиакоммуникации" и 6 направлений магистратуры.

Как сообщалось ранее, Мордовский государственный университет занял 62-е место в шестом ежегодном рейтинге "100 лучших вузов России", составленном RAEX. Среди классических вузов у нашего университета 15-е место. Рейтинг, который был презентован на V Международном форуме "Глобальная конкурентоспособность" в Москве, представляет собой интегральную оценку качества подготовки выпускников вуза по трём критериям, объединившим 45 показателей.

Источник: МГУ им. Огарева