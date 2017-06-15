Сотрудница МЧС Мордовии выиграла 2 золотые медали на международных соревнованиях

Представительница МЧС Мордовии Людмила Кирдяшова стала обладательницей двух золотых медалей на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту на Кубок "Дружбы" и приз "Золотая штурмовка".

Как сообщает пресс-служба ведомства, спортсменка принесла сборной России, в составе которой выступала, золото на 100-метровой полосе с препятствиями и в пожарной эстафете. А на проходившем параллельно чемпионате России среди вузов Людмила показала лучший результат в двоеборье.

Как сообщалось ранее, мордовские легкоатлеты Александр Меньков и Иван Ухов удачно выступили на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Ерино (Подмосковье).

Меньков вернулся в сектор после долго перерыва, связанного с травмами, и сразу же показал лучший результат - 8 м 19 см. В секторе для прыжков в высоту олимпийский чемпион Иван Ухов показал результат 2,32 м, что является лучшим результатом сезона в стране.

Источник: 13.mchs.gov.ru