Выходец из Мордовии зарезал родного отца в Адыгее

Жителя Мордовии будут судить в Республике Адыгея за убийство родного отца. В пресс-службе республиканского СКР сообщили, что 49-летний мужчина забил престарелого человека металлическим прутом. Жертва скончалась на месте.

После убийства нападавший забрал ноутбук, мобильный телефон, паспорт, банковские карты и сбежал. Его задержали и доставили в Майкоп.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщалось ранее, в Саранске вынесли приговор по скандальному делу 46-летней местной жительницы Светланы Мигановой. Напомним, женщина, пребывая в состоянии опьянения, порезала ножом свою внучку. Напомним, инцидент случился в декабре 2016 года.

Источник: mordovia.sledcom.ru