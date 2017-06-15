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Полиция Саранска разыскивает жителя Большеберезниковского района за дачу ложных показаний

Полиция Саранска разыскивает жителя Большеберезниковского района за дачу ложных показаний

Полиция Саранска разыскивает уроженца Большеберезниковского района Владимира Наумкина, 1971 г.р. Мужчина подозревается в даче заведомо ложных показаний.

Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза темные, нос искривлен влево.

Как сообщалось ранее, саранские полицейские разыскивают двух приятелей-подростков, которые украли чужой кошелек с кругленькой денежной суммой. Преступление было совершено 11 июня в торговом центре по улице Советская 55/А. Двое юношей утащили оставленный на диване без присмотра кошелек, в котором лежали 25 тысяч рублей. После этого парни быстро скрылись с места преступления.


Источник: 13.мвд.рф