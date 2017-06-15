Полиция Саранска разыскивает жителя Большеберезниковского района за дачу ложных показаний

Полиция Саранска разыскивает уроженца Большеберезниковского района Владимира Наумкина, 1971 г.р. Мужчина подозревается в даче заведомо ложных показаний.

Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая, глаза темные, нос искривлен влево.

Как сообщалось ранее, саранские полицейские разыскивают двух приятелей-подростков, которые украли чужой кошелек с кругленькой денежной суммой. Преступление было совершено 11 июня в торговом центре по улице Советская 55/А. Двое юношей утащили оставленный на диване без присмотра кошелек, в котором лежали 25 тысяч рублей. После этого парни быстро скрылись с места преступления.

Источник: 13.мвд.рф